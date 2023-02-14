联合国秘书长：叙利亚同意增开2过境点运送赈灾物资

（法新社纽约联合国总部13日综合外电报导）联合国秘书长今天表示，叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）已同意再增开2个过境点，好让援助地震灾民的物资得以进入灾区。

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2月6日的强震已造成土耳其、叙利亚超过3万5000人罹难。在这次地震发生前，提供叙利亚西北部叛军占领区400多万人的人道物资，几乎都是从土、叙之间唯一的「风之门」（Bab al-Hawa）过境点运送。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说：「开放这些过境点，连同促进人道救援管道、加速签证核准和松绑枢纽间的旅行限制，都能让更多援助更快进入。」

他说，阿塞德同意开放「和平门」（Bab al-Salam）和Al Raee两个过境点，初步施行3个月，好让人道援助及时进入。

古特瑞斯指出，地震伤亡数字持续攀升，幸存者在饱受战争蹂躏的叙利亚还另得忍受恶劣的冬季气候环境，「现在最迫切要做的，就是向数以百万计受灾户提供食物、医疗、营养、保护、遮蔽、冬季物资和其他救命物品」。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天在大马士革会见阿塞德，讨论上周强震重创叙利亚和土耳其之后的因应措施。

© 2023 AFP