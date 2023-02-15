乌克兰战争下7大优势 台湾与中东冲突可借镜

（法新社华盛顿15日综合外电报导）俄乌战火延烧近1年，乌克兰的坦克与壕沟战看似老派，实则导入不少人工智慧与机器人等先进科技，助乌克兰一路撑到今天，看看乌克兰有哪些优势，值得台湾与中东借镜。

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● 人工智慧

美国哥伦比亚大学国防专家毕德尔（Stephen Biddle）表示，乌克兰一直在测试「感测器整合」，利用三角测量法分析不同来源的讯息，建立更全面的战场面貌。

美国企业帕兰泰尔技术公司（Palantir）也为基辅当局提供人工智慧驱动的工具，可将数十亿位元的数据分门别类，有助指挥官实时掌握俄罗斯军队动向、位置及攻击目标。

● 自动无人机

乌克兰的无人机战争已进入成熟阶段，目前俄乌双方能力相当，世界各地军队也正迎头赶上，未来自动无人机将搭载自动攻击的程式，无须由人类做决策。

目前乌军已开始使用美援的小型弹簧刀无人机（Switchblade），它具有「目标识别」功能可自行锁定目标。

● 公开来源情报分析

「公开来源情报」（OSINT）已成战争中不可或缺的利器，可以利用通讯软体Telegram群组、商业卫星照片、TikTok影片等来源，获取军队作战地点、潜在目标以及背后政治意图等资讯。

当俄国军人用手机联系家人或朋友时，乌克兰情报部门就能从中取得位置数据和所在单位细节。

● 防空能力

在乌克兰采购隐形战机及轰炸机的资金当中，仰赖人力驾驶的战机对乌克兰影响较小、较大型飞弹影响也有限，因为乌克兰真正需要的是防空能力，也就是从地面发射飞弹击落来自空中的攻击。

● 武器弹药

专家表示，俄乌战争带来的最大教训，就是弹药消耗太快，根本来不及补给。西方国家武器库存水位正大幅衰退，从小型弹药到高端精准弹药以及防空系统都是，乌克兰的盟友正尽可能满足需求。

新美国安全中心（Center for a New American Security）研究员华瑟（Becca Wasser）表示，最近一次与中国侵台相关的兵推，弹药使用速度快到吓人。

● 分散式指挥

事实证明，乌克兰灵活且分散式的指挥方式，在战场上比俄罗斯更具强大优势。毕德尔说：「俄罗斯式的僵化、集权指挥及控制，长期以来都是个坏主意。」

● 战斗魂

华瑟说，乌克兰因俄罗斯2014年轻易接管克里米亚的窘境后，才建立起一支现代化、专业的武装部队，她认为台湾军队现在应该接受更好的训练。

毕德尔说，乌克兰提供的另一个重要教训，就是俄罗斯入侵之初，莫斯科当局和西方国家领袖都曾怀疑乌克兰人是否会坚定捍卫家园，「台湾军方是否能像乌克兰军方一样积极，是个至关重要的议题」。

© 2023 AFP