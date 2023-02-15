俄乌血战 巴赫姆特战役陷残酷僵局

（法新社乌克兰巴赫姆特15日电） 俄罗斯侵略乌克兰以来最旷日持久的巴赫姆特战役彷佛第一次世界大战经典的「凡尔登战役」重演，胜利一方将只会得到军事和战略上毫无意义的废墟，但双方仍坚持续战。

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乌克兰东部的巴赫姆特（Bakhmut）是俄罗斯侵乌以来最长战役的核心所在，残酷僵局现在还看不到结束的迹象。在巴赫姆特外围，运送乌克兰伤兵的救护车朝检伤站呼啸而去。

一条条壕沟把战场切割得四分五裂，大地因炮击而千疮百孔，医护兵拉出遭到地雷炸断四肢或因炮击而受伤的士兵展开救援，此情此景让人想起第一次世界大战中的那些恶名昭彰战役。

在乌东顿内茨克州（Donetsk）这个满目疮痍工业城镇外围一处路旁等待着的救护车驾驶伊凡（Ivan）说：「这里就像发生过凡尔登战役（Battle of Verdun）一样。」

旷日持久的巴赫姆特战役彷佛是1916年法国西部前线那场战事的重演，至今已进入第7个月，血腥不已却都徒劳无功。

值去年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰届满周年前夕，即使在已经被狂轰烂炸到只剩下废墟的巴赫姆特取得胜利，也将仅具象徵意义。

阵亡和受伤士兵要不马上被抬走，要不就这么被留在战场上。尽管伤亡惨重，双方都全力以赴坚持继续拚战，并且投入更多士兵想要打破僵局。

为了取得接连数月挫败后的首场重要胜利，莫斯科早已增强攻势，基辅也下定决心要坚守阵地。

美国华府政策研究机构战略暨国际研究中心（CSIS）安全计画高级顾问坎森（Mark Cancian）说：「这是第一次世界大战经典困境的重演。」

他说，莫斯科包围乌军的第一次尝试失败时，俄罗斯就「不断进行攻击」。即使他们真的成功，「在军事行动上和战略上也将毫无意义」。

「这场战役象徵意义十足，因此如果他们拿下巴赫姆特，他们会说得彷佛很重要，但其实不然。」

但是他也承认，乌克兰的选项有限。

「如果俄罗斯要攻下这里，乌克兰没有选择，只能予以保卫。」

英国情报估计俄方的进展将会止步，但是乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的压力不会因此而缓解。他持续要求西方伙伴提供更多武器。

泽伦斯基本月稍早在首都基辅告诉欧洲联盟高阶领导人，如果长程武器可以加速交付，「我们不仅不会撤出巴赫姆特，而且会开始收复顿巴斯地区（Donbas）」、「我们将竭尽所能为巴赫姆特奋战」。

但是乌克兰军事分析家科瓦连科（Oleksandr Kovalenko）表示，要撑住局面，让俄军陷入困境，乌军也需要更多标准火炮弹药，「若非这样的话，我们在巴赫姆特会有严重问题」。

战壕中的乌军严寒中没有什么遮蔽，在下雪的泥地上只能牢牢握紧志工做的蜡烛，紧盯两军之间的无人地带，时常接连几天几乎没有睡觉。

乌军正在巴赫姆特外围山头上开挖新壕沟，为新一波猛烈攻势作准备。

乌克兰士兵斯托罗兹（Oleksiy Storozh）在附近的斯拉夫扬斯克（Sloviansk）指着一个第二次世界大战纪念碑说：「历史会重演，但是这一切所为何来？」

© 2023 AFP