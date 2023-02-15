加拿大停止资助与敌对国家有关人员的敏感研究

（法新社蒙特娄14日电） 加拿大政府今天宣布，如果研究人员与具敌意的外国国防或安全组织有所联系，政府将停止资助他们对于敏感主题的研究计画。

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加拿大科学、卫生与公共安全部3部部长在一份联合声明中表示，「加拿大在生态系的先进研究处于全球发现的最前沿，但它也可能是外国行动者对我们国家安全形成威胁的诱人目标。」

为此，如果任何研究参与者其所属大学或机构，被认为与对加拿大具敌意的外国安全组织有所联系，他们在敏感领域的研究补助申请将不会获得通过。加拿大政府同时要求大学也采取类似指导原则。

不过加拿大政府在声明中并未具体说明哪些是敏感的研究领域。

「环球邮报」（Globe and Mail）一月揭露，多年来，数十间加拿大大学一直与中国军方有联系的科学家合作。

加拿大警方去年11月逮捕了魁北克水电公司（Hydro-Quebec）一名前研究员，罪名是为中国从事间谍活动，成为加拿大首例。 中加关系近年来急速恶化，特别是加拿大应美国要求于2018年逮捕华为财务长孟晚舟之后。中国方面则是将两名加拿大人关了近3年作为回应，孟晚舟后来与美国政府达成协议回到中国，中国便释放了他们。

© 2023 AFP