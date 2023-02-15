叙利亚新开2过境点 UN援助物资进入反抗军控制区

（法新社叙利亚巴布萨拉马14日报）联合国表示，一个载运救援物资的车队今天首度通过新开放的「和平门」过境点，自土耳其进入叙利亚反抗军控制的叙北地区。这个过境点上周是因联合国救援行动重启。

广告 继续浏览后续

自2020年以来，字意为「和平门」的巴布萨拉马（Bab al-Salama）过境点即不再开放给联合国援助行动，这是因为叙国政权最大后盾俄罗斯在联合国安全理事会施压，要求所有援助物资皆须从政府把持的地区进入这个遭战火蹂躏的国家。

联合国机构国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）发言人狄伦（Paul Dillon）在日内瓦向法新社表示，11辆国际移民组织的卡车已由新启的「和平门」边界进入叙利亚。

狄伦表示，车队装载了基本的人道救援物资，包括避难所材料、床垫、毯子和地毯。

联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在社群媒体推特（Twitter）表示，「联合国的跨境援助是一条生命线。」

2月6日规模7.8的强震已造成土耳其、叙利亚超过3万5000人罹难。地震发生后，联合国10日透过叙国西北的「风之门」巴布哈瓦（Bab al-Hawa），将首批物资送进反抗军控制的叙国地区。

葛瑞菲斯表示，共有26辆卡车过境。

过去3年以来，国际救援物资想要进入叙利亚北的反抗军占领区，只能经由「风之门」过境点，2014年时本有4个过境点可用。

不过，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天表示，叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）已同意增开「和平门」与Al Raee两个过境点，初步施行3个月，好让人道援助及时进入。

「和平门」与Al Raee过境点位在叙北省分阿勒坡（Aleppo），由土耳其力挺的叙利亚叛军把持，反抗军把它用作与土国进行交易以及军事用途。

© 2023 AFP