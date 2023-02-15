拜登任命法官达100人 可能削弱川普在法界影响力

（法新社华盛顿14日电） 在美国民主党籍总统拜登正试图削弱共和党籍前总统川普在法庭的影响力之际，联邦参议院今天认可拜登任命的第100位联邦法院法官。

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根据美国宪法，总统任命的最高法院大法官和联邦法院法官为终身职，但获任命的人选须经参议院同意才能就职。

理论上来说，法官应遵守政治中立，但从法官过往的裁定，以及任命他们的总统，通常可以看出他们的理念和倾向。

49岁的律师曼德斯－米洛（Gina Mendez-Miro）在参议院54票同意、45票反对的情况下，成为美国波多黎各区联邦法院（US Federal Court for the District of Puerto Rico）最新一位法官。

由于民主党在拜登担任总统期间一直掌控参议院，这让拜登得以加快提名的速度。

为了让司法系统更多元，拜登从以往较受忽视的群体中提名人选。根据美国宪法协会（American Constitution Society）数据，拜登任命的法官中，有3/4是女性，只有1/3是白人。

拜登曾提名杰克森（Ketanji Brown Jackson）出任最高法院大法官，为担任这项职务的非裔女性第一人。

拜登在声明中提到，曼德斯－米洛也将是波多黎各区第一位公开自己属于LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）族群身分的法官。

拜登说：「我特别感到自豪的是，我提名的人选…反映出多样性，而这是我国最棒的资产之一。」

拜登提名的另外两名法官人选今天稍晚也获得参议院同意。

拜登说：「我们做出了重大进展，不仅确保联邦司法系统看起来更像整个国家凝聚在一起，也让过去被忽视、但具有专业背景的人选出任法官。」

© 2023 AFP