民主党资深参议员范士丹任期结束后退休

（法新社华盛顿14日电） 资深民主党籍联邦参议员范士丹（Dianne Feinstein）今天宣布退休，她是美国政治史上的巨人，在参议院长达30年的职业生涯中，取得了无数立法成就。

广告 继续浏览后续

高龄89岁的范士丹是目前参院最年长的议员，她因有效推动法案，并严格监督两党政府的作风广为人知，但近来接连出包威胁她的功绩，也让她面临辞职呼声。

她发布声明说：「我今天宣布，2024年我不会竞选连任，但直到明年年底任期届满前，我会为加州鞠躬尽瘁。」

这位近期丧偶的土生土长加州人卸任时将年满91岁，她曾在家中躲过炸弹暗杀，也曾距离旧金山恶名昭彰的2死命案现场不远。

1978年同志权斗士哈维．米克（Harvey Milk）和市长摩斯康（George Moscone）被心怀不满的前同事枪杀身亡后，范士丹成为旧金山首位女市长。

在联邦参议院，她带头通过数百项法案，一路爬到情报委员会主席，也是女性第1人。

她说：「即使国会对立，我们仍可通过改善生活的法案。我们被送来这里，都是来解决问题的；我过去30年这么做，未来两年也打算这样做。」

她的成就包括起草1994年的攻击步枪禁令，并制作6700页关于美国「反恐战争」期间中央情报局（CIA）酷刑计画的报告。

但人们对她认知能力恶化日渐感到忧心，包括许多党内人士。

前幕僚表示她多次出现混乱状况。2020年11月，她在全国电视转播时尴尬放空，向科技大亨杜锡（Jack Dorsey）一字不漏地重复问了两次同样的问题。

© 2023 AFP