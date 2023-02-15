白宫协商 特斯拉开放充电座供他牌电动车使用

（法新社纽约15日电） 美国总统拜登政府今天宣布，经白宫和特斯拉公司（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）协商后，特斯拉在全美的充电网将首次提供给其他厂牌的电动车使用。

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根据白宫简报，特斯拉同意，2024年结束前，在全美提供至少7500个充电座给其他厂牌电动车使用。简报中并详细说明白宫最新努力，要在2030年结束前，新增50万个充电座。

白宫经常与马斯克关系紧张，但拜登政府的幕僚昨天说，当官员接触各大电动车商以求扩大充电网时，马斯克作出了积极回应。

缺乏足够充电量能是美国过渡到电动车的一大阻力，驾驶人担心可用的充电座不足，也就是所谓的「里程焦虑」（range anxiety）。

目前特斯拉车主可购买转接器来为爱车在非特斯拉的充电站充电，但其他厂牌电动车无法在特斯拉的充电站如法炮制。

普遍认为，特斯拉「超级充电站」（Supercharger）构成的快速充电网，领先其他车商建造中的充电网。

美国两党2021年通过法案获得拜登支持，其中包括将75亿美元列入电动车充电站经费。拜登政府官员昨天表示，如今特斯拉转而允许其他厂牌电动车以转接器在特斯拉充电站充电，将可因此获得联邦补贴。

© 2023 AFP