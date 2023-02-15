美国亚裔越来越想拥枪自重 疫情种族歧视加上滥射太频繁

（法新社美国阿苏萨15日电） COVID-19疫情爆发后，美国反亚裔仇恨犯罪有增加趋势，过去跟枪枝比较沾不上边的亚裔社群开始心生拥枪自卫的念头。近日加州两起枪击案又助长这样的心态。

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35岁华裔瑞奇．林（Ricky Lam）本来一向跟枪保持距离，但是自从日前发生两起震憾加州亚裔社群的大规模枪杀案以来，他开始重新考虑。

他告诉法新社：「我仍然在观望中。我不知道要不要买把枪。但是新发生的枪击案提醒我必须作个决定。」

瑞奇．林与家人同住距蒙特瑞公园（Monterey Park）数英里之遥的洛杉矶郊外。蒙特瑞公园上个月农历春节期间刚发生亚裔年长者舞厅枪击事件，造成11人丧生。

案发两天后，加州北部再传66岁华裔男性击毙亚裔为主7名农场工人的案件，检方指称那是一起工作场所枪击。本案被告赵春利（Zhao Chunli，音译）定明天在半月湾（Half Moon Bay）附近出庭。

两起亚裔攻击亚裔事件打到瑞奇．林痛处，他的父母甚至还认识蒙特瑞公园枪击案中一些被害人。

与此同时，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情散播期间，种族主义攻击近年来有增加趋势，在在都让瑞奇．林现在得重新考虑自己对于拥枪的态度。

他说：「一直以来，我父母都告诉我，拥枪会招致噩运。但那也是自卫时的极佳工具，与其靠好运气，我宁可拥有实质保护。」

6.6%美国人认为自己是亚裔。虽然没有精确统计，枪枝产业观察人士表示，相较于其他族群，枪枝问题通常比较不会牵扯到亚裔身上。

吉佛兹枪枝暴力预防法律中心（Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）的亚力克斯．阮（Alex Nguyen）表示，与日俱增的安全疑虑已经导致少数族裔买枪情况激增，其中许多与疫情以及反亚裔仇恨犯罪日增有关。

他说：「自从疫情爆发以来，人手一枪情况有升高趋势，尤其是在包括亚裔美国人等有色人种之间。」

根据主要行业组织全美射击基金会（National Shooting Sports Foundation），超过27%的枪枝专卖店通报2021年亚裔顾客增加。

亚力克斯．阮说：「因为上述缺乏安全感和种族偏见的情况，亚裔美国人心生畏惧而买枪。」

提姆．陈（Tim Tran）正好就是这样的案例。

一头蓬乱绿发的这位30岁同性恋者是越南裔美国人，他先于2021年底买了他的第一把贝瑞塔手枪，最近又买了把猎枪。

他说：「过去两年来我听到的所有反亚裔仇恨事件，多少让我产生必须找个什么来自卫的心态。」

© 2023 AFP