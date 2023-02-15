美报告：逾6000乌克兰儿童遭俄关进政治再教育营

（法新社华盛顿14日电） 根据今天公布的美国研究报告，俄罗斯将至少6000名乌克兰儿童关押在莫斯科兼并的克里米亚（Crimea）和俄国的营地中，主要目的似乎是政治再教育。

广告 继续浏览后续

根据受美国国务院资助的耶鲁大学（Yale University）人道主义研究实验室（Humanitarian Research Lab）发布的报告，自近一年前俄乌战争爆发以来，耶鲁大学研究人员已经确定了至少有43个营地及设施关押着乌克兰儿童，俄方让他们「接受亲俄爱国主义和军事相关教育」。

研究人员芮孟（Nathaniel Raymond）向媒体简报时说：「这些营地设施设立的主要目的，似乎是进行政治再教育。」

芮孟说，在俄罗斯这项计画中发现的儿童，年纪最小的只有4个月大，而一些营地正在对年仅14岁的孩子进行军事训练。他又说，研究人员并未发现证据显示这些孩童后来有被派去作战。

这份报告是依据卫星图像和公开帐号撰写而成，指出至少有6000名儿童被送往营地，但实际数字「可能要高得许多」。

乌克兰政府最近表示，已有超过1万4700名儿童被遣送到俄罗斯，其中一些儿童遭到性剥削。

芮孟说，「这份报告记录到的是明显违反日内瓦第4公约（4th Geneva Convention）的行径」，也就是在战时保护平民的协议。他说，这也能成为俄罗斯在俄乌战争中犯下种族灭绝罪的证据，因为以改变或抹除国家认同为由移送儿童，成了种族灭绝罪的构成要件。

乌克兰检察官表示，他们正在审查有关强制驱逐儿童的指控，这是乌方致力起诉俄国犯下种族灭绝罪行的一环。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP