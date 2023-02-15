美采购155公厘榴弹炮弹药供乌克兰使用 总值158亿元

（法新社华盛顿14日电） 外界担心乌克兰正迅速消耗来自美国及其他盟邦的炮弹库存。美国陆军今天宣布向两家公司采购总值5.22亿美元（约新台币158亿元）的155公厘炮弹弹药，供乌克兰战争使用。

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这项1月30日正式决定的订单，交付给诺斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corp.）与全球军品公司（Global Military Products Inc.）。

美国陆军在声明中表示，新的弹药预计于今年3月开始交付。

这项合约是由美国国防部的「乌克兰安全援助倡议」（Ukraine Security Assistance Initiative）所资助。

俄罗斯近1年前挥军入侵乌克兰以来，俄乌彼此朝对方发射了大量炮弹。

美国一名官员去年11月表示，俄军每天发射约2万发炮弹。乌克兰每天发射4000到7000发炮弹，比西方盟国制造商的生产速度还要快。

随着冬季来临，俄乌双方都面临弹药短缺问题而节约使用，炮弹发射的速率因而骤降。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）昨天表示，「乌克兰战事消耗大量弹药，同时也耗尽盟国库存」。

他说：「乌克兰当前的弹药使用率，比我们当前生产率高出数倍。这使我们的国防工业处于紧张状态。」

© 2023 AFP