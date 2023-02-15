联合国盼筹措近4亿美元 援助叙利亚强震灾民

（法新社纽约联合国总部14日电） 联合国希望募集到3.97亿美元，来帮助叙利亚地震灾民。土、叙边界6日发生规模7.8强震，在叙国夺走数以千计人命、数百万人迫切需要援助。

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联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在纽约联合国总部做出上述呼吁时表示，这笔资金将为近500万叙利亚人带来「救命的援助」，将可应付3个月的需求。

古特瑞斯说，联合国为土耳其发出的类似呼吁正进入最后阶段。

古特瑞斯表示：「毁灭性地震发生一周后，数百万灾民正在为生存而挣扎，无家可归、天寒地冻。我们正尽一切努力扭转这种情况，但仍需做出更多努力。」

古特瑞斯呼吁联合国成员国，「毫不迟疑地为这项援助工作提供充分资金，帮助生活已被这场世纪灾难摧毁的数以百万计儿童与男女」。

古特瑞斯也呼吁让救援人员得以在已饱受12年内战摧残的叙利亚自由行动。

叙利亚西北部的援助和紧急救难团体说，强震发生后，联合国在反抗军控制地区应变速度缓慢，与迅速运送人道援助到政府军掌控机场的情况形成鲜明对比。

在地震发生前，几乎所有重要人道援助都是透过土叙边界一处过境点，运送至有400多万人生活的反抗军控制区。

古特瑞斯昨天宣布，叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）已同意再开放两处过境点，好让更多援助得以从土耳其进入叙利亚西北部地区。

古特瑞斯说：「不能再因人为障碍，让遭遇这场世纪天灾的民众更难获得资金和人道援助，援助必须从四面八方朝所有管道涌入…不应有任何限制」。

© 2023 AFP