联合国：1530万乌克兰人亟待救助 吁提供近1700亿驰援

（法新社日内瓦15日电） 联合国（UN）今天说，针对乌克兰国内和数以百万计逃离这个饱受战乱蹂躏国家的人提供人道主义援助，今年共需经费56亿美元（约新台币1696亿元）。

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在莫斯科发动全面入侵乌克兰战争近1年后，联合国估计目前有2180万乌克兰人需要人道主义援助。

联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在声明中说：「战火每天继续造成死亡、破坏和流离失所，而且规模惊人。」

他说：「我们必须尽我们所能帮助最难到达的社区，包括那些靠近前线的社区。」

「乌克兰人民的苦难远远没有结束，他们持续需要国际支援。」

需求如此之大，以至于援助组织无法帮助所有人，但联合国说，所要求的56亿美元将使其能够帮助今年最急需援助的1530万人。

联合国说，其中整整17亿美元用于援助东欧各地收容的400多万乌克兰难民。大部分资金将用于波兰和摩尔多瓦（Moldova），波兰收容150多万乌克兰难民，摩尔多瓦是乌克兰人深入欧洲的主要过境国。

根据联合国数据，在总难民人数中，妇女和儿童约占86%。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）在声明中说：「欧洲已经证明有能力采取大胆集体行动来帮助难民。」

他说：「然而，我们绝对不能将这种回应或接待社区的热情好客视为理所当然。」

「持续的国际支持和声援有其必要，直到难民能够安全和有尊严地返回家园，这依然必须是优先事项。」

© 2023 AFP