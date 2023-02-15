金正恩爱女金朱爱首登北韩邮票 再掀接班人选热议

（法新社首尔15日电） 北韩14日公开的新版邮票图稿中，首度出现北韩领袖金正恩爱女金朱爱，令外界猜想朝鲜当局是否为培养接班人预做准备，但观察人士认为任命接班人还为时过早。

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朝鲜邮票社（North Korea Stamp Corp）网站14日公布最新邮票图稿，邮票上印着金正恩与金朱爱（译音）去年11月参与火星-17型（Hwasong-17）洲际弹道飞弹试射的照片，新版邮票预计17日发行。

这是金朱爱自去年第一次公开亮相以来，北韩首度发行以金正恩次女金朱爱为主角的邮票图稿。

新版8枚邮票中，有5枚印有金朱爱公开露面的照片，包括她和金正恩牵手走在飞弹的机动发射器前，以及两人和军队的合影。

据信年约10岁的金朱爱上周和金正恩一起参加北韩建军75周年阅兵式，令外界猜测她有可能被培养为金正恩的接班人。

北韩官媒最近也开始在报导中称呼金朱爱为金正恩「尊敬的千金」，而非「心爱的」或「最心爱的」千金，可能表明她的形象已进一步提升。

观察人士表示，要判断金朱爱是否被任命为接班人还为时过早，但北韩当局似乎正在展现金主爱作为金氏王朝「白头山血统」后裔的正统性。

© 2023 AFP