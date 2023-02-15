Fed副主席布兰纳德获任命 出掌白宫国家经济会议

（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登今天任命联邦准备理事会（Fed）副主席布兰纳德担任他的首席经济顾问；在拜登可能宣布竞选连任之前，美国政府正在对抗居高不下的通膨。

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法新社报导，在拜登政府力推「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）等重要法律之际，布兰纳德（Lael Brainard）将与财政部长叶伦（Janet Yellen）一同成为美国主要经济政策官员。

布兰纳德将接替狄斯（Brian Deese）遗缺，出掌白宫国家经济会议（National Economic Council）。狄斯在任内协助制定了巨额支出法案，并为美国走出COVID-19（2019年冠状病毒疾病）疫情导致经济停摆铺平道路。

根据白宫声明，布兰纳德将成为国家经济会议的第2位女性主席。

拜登在声明中说：「布兰纳德是美国顶尖的总体经济学家之一，拥有博大精深的国内与国际经济专业知识。」

拜登又说：「她是我们经济团队中值得信赖的老将，了解经济对每个人的影响。」

联准会另外发表声明说，布兰纳德已递出辞呈，大约将于2月20日生效。

拜登今天也宣布，打算提名柏恩斯坦（Jared Bernstein）担任经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）主席。

柏恩斯坦已是经济顾问委员会的成员，也曾在拜登作为副总统任内担任首席经济学家。

拜登称柏恩斯坦是他最亲近、服务时间最长的经济顾问之一，还说他是「劳工赋权和以劳工为核心的经济政策专家」。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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