南韩对北韩更加强硬 国防白皮书以敌人相称

（法新社首尔16日电） 南韩今天发表的国防白皮书称呼北韩是「敌人」，这是6年来首次再度使用这个字眼，并指北韩武器级钸元素的储存量增加，显示南韩对北韩立场已更加强硬。

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南韩两年发表一次的国防白皮书，令外界得以一窥北韩在行事隐秘下与日俱增的核武和飞弹数量以及传统军力。

这项2022年白皮书再次将北韩政权和军方称为「我们的敌人」，为2016年以来首次使用这个字眼，原因是北韩现正研发武器、对南韩进行网路和军事挑衅，而且近来也将南韩称为「敌人」。

白皮书中说：「由于北韩持续构成军事威胁，不愿放弃核武，因此身为主要行为方的北韩政权和军队就是我们的敌人。」

白皮书并指出，北韩为增加核武数量，不断将反应炉的耗乏燃料加工，以致目前拥有大约70公斤武器级钸元素，较先前白皮书估计的50公斤增加。

自1950－1953年韩战以停战协定而非和平条约结束至今，严格说来，两韩仍处于交战状态。同时在2019年的罕见外交努力落空后，随着北韩领导人金正恩加紧发展军力，两韩之间的谈判陷入停顿。

金正恩去年宣告，北韩作为核武国家的地位「不可逆转」，且几乎每月都进行无视于制裁的武器试验，包括发射其最先进的洲际弹道飞弹。

相应之下，南韩保守派新任政府加强与主要安全盟邦美国联合军演，并在最新版国防白皮书中将北韩称为「敌人」。

分析家指出，这说明了两韩关系现状是「充满对抗」。首尔北韩大学院大学教授梁茂进（Yang Moo-jin）说：「这甚至让人产生重回冷战时期的印象。」

脱北者出身的首尔世界朝鲜问题研究所（World Institute for North Korean Studies）所长安江日（An Chan-il）告诉记者，南韩此举理所当然，因为「北韩去年通过一项法律，载明北韩有权发动核武先制攻击」。

安江日说：「南韩若是没有任何回应并不妥当。」

© 2023 AFP