因示威关闭25天后 秘鲁知名景点马丘比丘重新开放

（法新社马丘比丘16日电） 秘鲁的反政府示威活动去年12月爆发，全球知名旅游景点马丘比丘（Machu Picchu）因此在今年1月下旬起被迫关闭25天，昨天才重新向游客开放。

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法新社报导，马丘比丘重启后，首批游客一大早就进入这个印加古城，在晴朗天气下观览壮观的遗址和寺庙。

根据秘鲁文化部的说法，截至昨天中午，已有约700名游客参观马丘比丘，文化部官员也在现场。

文化部官员康狄亚（Maritza Rosa Candia）表示：「从早晨6时到下午4时，（游客）共分8轮，每天可接待4044名游客。」

马丘比丘有「天空之城」之称，是印加帝国君主帕查库特克（Pachacutec）于15世纪建造。当地自1月21日以来一直禁止游客进入，因为秘鲁当局正努力因应社会和政治危机引发的示威浪潮，部分示威甚至相当暴力。 示威人士要求秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）下台并重新举行大选。

由于铁路设施受到示威者攻击，从东南部城市库斯科（Cusco）运送人员和各类物资到马丘比丘古城山脚下村庄的火车停驶了18天。

旅游业对秘鲁经济至关重要，该国每年吸引450万人次游客前往观光。

© 2023 AFP