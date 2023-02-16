水牛城10死枪击 白人至上枪手无期徒刑

（法新社纽约15日电） 去年在纽约州水牛城一间超市开直播杀害10名非裔民众的白人至上主义枪手，今天被量处无期徒刑；庭讯时一名情绪激动的男子甚至扑向被告。

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19岁的甘德伦（Payton Gendron）被控去年5月在水牛城因仇恨大开杀戒，他对纽约州起诉他出于仇恨犯下国内恐怖主义的罪名认罪。这项罪名依法须判处无期徒刑，不得假释。

这名被定罪的少年告诉法庭，他对自己的行为「非常抱歉」，但他仍面临数十项联邦仇恨犯罪指控，未必能逃过死刑。

法官伊根（Susan Eagan）宣布甘德伦终身监禁的量刑时说：「没给你怜悯、理解或给你自新机会，你造成的伤害太大了。」

当受害人家属分别宣读声明时，旁听席一名男子因情绪激动突然冲向身穿橘色囚衣、戴着眼镜的甘德伦，法警连忙把他护送出法庭。

甘德伦花费数月策划攻击，之所以锁定Tops Friendly Market超市，是因为邻近地区大部分是非裔居民。

去年5月14日，当时18岁的甘德伦身穿厚重防弹衣，从距离超市322公里外的家乡开车出发，持AR-15突击步枪，进入超商前先在停车场枪击4人，其中3人死亡，之后到室内开杀。

枪击造成10死3伤，死者年龄从32到86岁，13名中枪者里11人是非裔、2名白人，甘德伦还对其中一名中枪白人男性致歉。

© 2023 AFP