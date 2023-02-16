法国酒商Pernod Ricard称生产成本攀升

（法新社巴黎16日电） 全球第二大烈酒与葡萄酒生产商保乐力加（Pernod Ricard）今天表示，由于面临生产成本攀升的情况，恐将再度调涨零售价格。

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保乐力加今天公布截至去年12月的6个月净利达18亿欧元，较2021年同期成长29%；销售则受惠于涨价，和2021年同期相比成长19%，来到71亿欧元。

保乐力加旗下酒类品牌包括绝对伏特加（Absolut vodka）、尊美醇威士忌（Jameson whiskey）、英人牌（Beefeater）琴酒、马爹利（Martell）干邑白兰地，以及哈瓦那俱乐部（Havana Club）兰姆酒。

保乐力加执行长李卡尔（Alexandre Ricard）说，该公司上半年度财报表现「非常强劲」。该公司的会计年度从2022年到2023年。

销售额受惠于大约10%的价格涨幅，销量则仅温和成长3%。

保乐力加表示，调涨后的价格弥补了通膨对成本带来的压力。 去年2月俄罗斯入侵乌克兰，引发通膨飙涨，供应链出现瓶颈造成价格上扬。

财务长狄蒂索（Helene de Tissot）告诉法新社，「上半年的（生产）成本相当高。」她还说，玻璃、物流，以及谷物、食用酒精等原料的价格纷纷上扬。

运瓶到亚洲和美国的费用是该集团最大的成本之一。

狄蒂索说：「为保障我们的利润，我们先前已大幅提高价格」，但因成本仍高，所以可能必须再度涨价。

中国去年12月解除COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封锁限制后，确诊病例飙升，消费者因此多待在家中、减少外出，导致保乐力加在中国的销售表现受到打击。

不过，狄蒂索表示，保乐力加「对于中国（需求）的反弹仍深具信心」。

© 2023 AFP