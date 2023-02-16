热带气旋重创北岛 纽西兰当局开放接受国际援助

（法新社纳皮尔16日电） 纽西兰当局今天部署一般直升机和武装直升机，向热带气旋嘉布瑞尔（Gabrielle）肆虐的城镇运送饮水、食物和燃料，疲于救灾的当局如今已开始接受国际提供的援助。

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法新社报导，这场灾难已让人口稠密的纽西兰北岛（North Island）陷入瘫痪，并造成5人丧生、100人下落不明，多达1万500人流离失所。

延续4天的狂风暴雨引发土石流和大范围洪灾，破坏北岛的道路系统，导致各地轮流停电，并摧毁了数百座行动通信基地台。

今天，专家发现东岸城市纳皮尔（Napier）的最后一座可用联外桥梁受损后，有6万5000名居民的纳皮尔市与国内其他地区的交通再度遭到切断。

孤立无援的居民被告知，除非有「绝对必要」，否则不要离开家中，并须限制用水。

被迫冒险外出的居民则须渡过浑浊的洪水以获取补给品，也有人挤在数栋仍有无线网路的建筑物台阶上，试图与亲人联系。

纳皮尔市周边的加油站已张贴告示，称除了紧急服务外，任何人都「没有燃料」可买。

纽国总理希金斯（Chris Hipkins）警告国民，未来的重建之路将十分漫长且艰辛，预计部分地区数周内都无法恢复供电，灾后清理工作可能需要更长时间。

他还说：「这是个带来创伤的事件，尽快重建基础设施是项巨大挑战，我们必须承认，我们正经历一段坎坷的过程。」

灾难发生之初，美国等国家的援助提议遭搁置，希金斯如今松口表示：「我们正接受国际援助提议。」

热带气旋嘉布瑞尔的强度已经减弱并逐渐远离纽西兰，但预计今天还会出现豪雨，让救援工作变得更加困难，且可能引发新的土石流灾情。

© 2023 AFP