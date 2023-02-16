班克西新作 情人节为家暴受害妇女发声

（法新社伦敦15日电） 构成知名英国涂鸦大师班克西最新创作一部分的一个冷冻柜，在被当地区议会以「基于卫生和安全」为由搬走一天而引发抗议后，今天又被放回原来的位置。

广告 继续浏览后续

昨天出现在英格兰东南部马盖特镇（Margate）的壁画内容描绘一名1950年代穿搭风格的家庭主妇，她的一颗眼睛瘀青肿胀，还缺了颗牙，看起来似乎正在将她的男性伴侣推入冷冻柜中。班克西（Banksy）把一个真实的冷冻柜放在墙边，构成画作。

就在当地民众慕名前来拍照之际，塔奈特区议会（Thanet District Council）派人将位在这个海边小镇破旧区段的冷冻柜搬上货车，引发抗议。

不过区议会今天宣布，已经把那个旧冷冻柜放回原位。

马盖特镇所属的塔奈特区议会在声明中说：「经处理后，议会工作人员从班克西装置搬走的那个冷冻柜现在没有危险。今天已经放回这件艺术品所在的原来位置。」

区议会表示，「基于卫生和安全理由」而必须将它移走，进行有关的处理，并对班克西这件新作处理家庭暴力这项重大课题予以认同，还表示正与屋主接洽，以了解他们想要如何保存这件创作。

神出鬼没的班克西真实身分仍然是个谜。他在Instagram帐号中上传3张这件作品的照片，把它取名为「情人节的睫毛膏」（Valentine's Day Mascara）。

其中两张照片是这位家庭主妇的特写。她身穿蓝色围裙、戴着黄色洗碗手套，面露喜色。不过脸上似乎留下遭到家暴的痕迹。

搬走冷冻柜之举让围观者摸不着头绪。35岁居民霍尔登（Laura Holden）告诉法新社：「感觉冷冻柜也是作品的一部分，也许班克西从一开始就打定主意要让他们搬走，因为我们都很清楚，要让塔奈特区议会来帮我们收垃圾，那简直比登天还难。」

© 2023 AFP