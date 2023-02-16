瓦格纳首脑称夺下巴赫姆特恐等到4月

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯瓦格纳佣兵集团创办人普里格津坦承，俄国军队要攻下乌克兰东部战略城市巴赫姆特，恐怕还要再2个月时间，并批评俄军「官僚」是战事进展缓慢的原因。

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俄乌两国在巴赫姆特市（Bakhmut）的激烈战斗是莫斯科当局发动入侵近一年来，双方激战时间最久的战事。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）晚间在通讯软体Telegram发文，其中一则说：「我认为（会在）3月或4月。」

「要夺下巴赫姆特，必须切断所有的补给路线。这是件大工程。」

61岁的普里格津表示，俄军在巴赫姆特战场的进展速度，要看乌克兰是否持续派遣后备部队死守这座城市。

普里格津是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的亲信，他的佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）声称在最近的乌东战事中扮演主导角色。

普里格津上周宣布，瓦格纳已停止在俄国各地监狱徵召人犯前往乌克作战的行动。他今天说，这会影响他们的作战潜能。

他指出：「当然，在某个时间点，部队的数量将减少，结果我们能执行的任务数量就不会是我们想要的。」

瓦格纳集团曾宣称在没有俄国正规军的协助下攻城掠地，引发瓦格纳和俄军高层的龃龉，普里格津还痛批是俄军官僚作祟。

普里格津在Telegram发文中说：「进展的速度不如我们预期。若没有糟糕的军方官僚，我认为巴赫姆特早在新年以前就拿下。」

© 2023 AFP