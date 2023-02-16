研究：婴儿配方奶粉标榜健康益处 多无科学证明

（法新社巴黎15日电） 今天发布的研究显示，全球婴儿配方奶粉广告中的健康主张，绝大多数都没有严格的科学证据，这促使研究人员疾呼，作为母乳替代品的配方奶应以素面包装贩售。 法新社报导，一周前，一群医师和科学人员呼吁主管当局取缔配方奶粉业者的「掠夺式」行销手法，指业者这种行销手法利用新手父母的恐惧，来说服他们不喂母乳。婴儿配方奶粉市场规模估计高达550亿美元。

广告 继续浏览后续

母乳对婴儿的健康大有好处。世界卫生组织（WHO）与美国疾病管制暨预防中心（CDC）都建议，宝宝出生前6个月应采纯母乳喂养。

不过，根据世卫说法，依循这项建议、母乳喝满6个月的宝宝，全球不到一半。 伦敦帝国学院（Imperial College London）资深荣誉讲师、这项新研究的作者蒙布利特 （Daniel Munblit）表示，研究人员并不是「反对」婴儿配方奶粉，因为对不能喂母乳或选择不喂母乳的母亲来说，婴儿配方奶粉仍是一个选项。

蒙布利特告诉法新社说：「但我们非常反对不恰当的婴儿配方奶粉行销手段，也就是提供各项缺乏确凿证据的误导性主张。」

蒙布利特和一支国际研究团队检视了网路上608项商品所做的健康主张，而这些商品来自美国、印度、英国和奈及利亚等15个国家。

其中，最常见的是声称配方奶有助于大脑发育、增强免疫系统，且更广泛地有益于婴儿成长。

发表在「英国医学期刊」（BMJ）的研究显示，半数商品未将所说的健康好处和奶粉内特定成分做连结。

3/4的商品没有提出科学证据来支持广告中的主张。

奶粉最常被提及的成分是多元不饱和脂肪酸。而多元不饱和脂肪酸存在于母乳之中，对大脑发育很重要。

蒙布利特说，奶粉的健康主张大多用来宣传高价配方商品，但对买不起配方奶粉，却又误以为这些成分对婴儿必不可少的家长来说，这恐让他们感到「苦恼沮丧」。

当被问及应该如何解决这个问题时，蒙布利特的答案很简单，「改用素面包装」。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP