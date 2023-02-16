美共和党传唤科技巨擘执行长 要求提供内容审查资料

（法新社华盛顿15日电） 美国国会议员今天向矽谷高阶经理人发出传票，要求这些科技公司提供关于内容审查的相关资料。现下共和党人要找出科技大公司有无打压保守派言论自由的蛛丝马迹。

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共和党人主导的众议院司法委员会发函谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Meta和微软（Microsoft）等公司执行长，要求在3月23日以前提供关于内容审查的纪录，当中包括和白宫的所有沟通往来。

委员会在声明稿中说：「众院司委会从去年12月起就不断试图和这5家公司接洽。不幸地，这些公司都未适当遵从我们的要求。」

「国会在捍卫和推动基本的言论自由原则上，扮演重要角色，其中包括检视民间机构如何协同政府打压受（美国宪法）第一修正案保障的言论自由。」

众院司委会主席是俄亥俄州共和党籍议员乔登（Jim Jordan）；乔登去年违抗命令，拒在民主党主导的2021年国会山庄攻击事件特别调查委员会作证。

众院政府改革暨监督委员会（Government Reform and Oversight Committee）上周诘问推特前主管关于该公司限制「纽约邮报」（New York Post）一篇和美国总统拜登之子杭特（Hunter Biden）有关文章的传播；推特后于2021年改变这项决策。

强硬派右翼国会议员认为社群媒体的审查制度是受民主党的威胁所致。

然而右翼议员之举却适得其反。他们不但未提供证据佐证民主党打压的论点，连证人在听证会的证词都将共和党人描绘成恶棍。

推特前主管作证时表示，推特竭尽所能保护前总统川普不受惩罚，将川普的种族主义词汇移出禁用词汇类别，保障川普免遭惩处。

证人们作证时还表示，他们不清楚拜登政府是否推动社群媒体的审查制度，倒是川普政府施压推特删除美国名模克莉丝汀泰根（Chrissy Teigen）的侮辱性推文。

微软和Meta对媒体发布新闻稿表示，他们已应要求准备文件，并和委员会配合。

© 2023 AFP