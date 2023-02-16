美副国务卿：会维持与中对话管道

（法新社华盛顿15日电） 美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）今天表示，即便美中因中国侦察气球事件发生嫌隙，美国将继续努力维持与中国的沟通管道。

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雪蔓表示，气球事件虽导致国务卿布林肯（Antony Blinken）取消本月的访中行，美中两国「从未停止沟通或试着相互了解」。

雪蔓说：「美国过去、现在和未来都会维持与中国的沟通管道，如此才能负责任地管理两国间的竞争。」

她在华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）发表演说时指出：「我们看不出与中国发生冲突。我们相信外交力量可以防止误判、进一步避免冲突。」

针对美国鹰派有关自中国经济抽身的说法，雪蔓说：「与谁脱钩这样的讨论，我们没有；降低高风险区的风险，这倒是绝对有。」

不过，她表示，美国在几项议题上立场依旧坚定，包括香港、西藏和新疆的人权问题，以及中国针对台湾所采取的「经济胁迫」与「威胁行径」。

至于布林肯出席德国慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）时，是否将会见同样与会的中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，对此，雪蔓婉拒说明。

但她指出，布林肯的访中行只是延后，并非取消。她说：「我们希望重新将它排进行程之中。」

© 2023 AFP