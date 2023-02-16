英国智库：俄侵乌让北约有新目标 中国仍为美国主要隐忧

（法新社伦敦15日电） 英国智库国际战略研究所今天表示，在乌克兰发生的冲突「让北约有了新的目标」，并促使东欧国家遗弃苏联时代设备，但中国推动军事现代化仍是美国的主要隐忧。

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国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies, IISS）表示，2022年欧洲约有20个国家「不是宣布立即提高国防支出，就是对长期支出目标更加强烈承诺」，以因应俄罗斯入侵乌克兰。

总部设于伦敦的国际战略研究所在年度「军事平衡」（Military Balance）报告中说，「俄罗斯入侵乌克兰，让北大西洋公约组织（NATO）有了新的目标」，促使芬兰与瑞典申请加入北约，并让东欧国家更关注在国防上。

然而，通货膨胀飙涨吞噬各国承诺提高的很多支出，去年欧洲的国防开支实际上仅增加0.8%。

俄罗斯入侵乌克兰也促使东欧国家更新武器库存，引进「更现代的西方军事系统」，韩国也成为欧洲的一大武器供应国。

国际战略研究所表示，尽管各界普遍把焦点放在俄罗斯上，但长期来看中国受到美国关注。

国际战略研究所指出：「中国军事现代化，仍是华府主要担忧之处。」

国际战略研究所又说：「中国2022年的国防支出预算增加7.0%，超越2021年的数字，就绝对数字来看增幅最大。」

报告指出，中国的行动导致区域国家跟进，韩国将武装部队现代化，日本也打算透过额外投资与建立新的伙伴关系提高军事能力。

© 2023 AFP