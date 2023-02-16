英国跨性别网红公园遭刺杀 传生前遭霸凌多年

（法新社伦敦15日电） 英国一名16岁跨性别网红少女上周末遭人刺杀身亡，这起命案引发全国关注，警方今天表示，已经对涉嫌行凶的一男一女提出谋杀指控。

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被害人盖伊（Brianna Ghey）11日在英格兰西北部瓦林登（Warrington）遭刺杀身亡。当天下午，有民众在一座公园的小径上发现盖伊。

切希尔郡（Cheshire）警方12日在邻近的利镇（Leigh）逮捕同为15岁的一男一女，今天指控两人杀害盖伊。这对男女预计稍后将出庭应讯。

警方先前曾表示，正在调查盖伊是否为反跨性别者仇恨犯罪受害者。

根据英国「独立报」（Independent）报导，盖伊遭到杀害的几天前，曾表示自己已被学校退学。

盖伊的友人声称，盖伊生前忍受同学们的残酷对待，一名友人对「太阳报」（The Sun）表示，「她在学校被霸凌多年」。

盖伊在社群媒体网站TikTok上拥有大票粉丝。全国各地都有民众发起纪念盖伊之死的烛光守夜活动。

群募网站GoFundMe上支持盖伊家属的网页已募得9万2000英镑（约新台币336万元）。

盖伊逝世后，家属发文悼念，说她是个「备受疼爱的女儿、孙女和小妹」。

家属声明还说：「布丽安娜（盖伊）美丽、睿智又风趣。布丽安娜坚强，且无所畏惧，独一无二。」

「她早逝的生命为我们家族留下巨大的空洞，我们深知，曾在她的生命中与她接触过的老师和朋友们都会有相同感受。」

英国各地城市跨性别族群纷纷发起进一步活动。数十位民众今天在伦敦英国教育部前聚集。

社群媒体上流传的影片可见民众高呼「跨性别者权益也是人权」，并高举标语「保护跨性别青少年」和「为布丽安娜伸张正义」。

数以百计民众在贝尔法斯特（Belfast）、布莱顿（Brighton）、曼彻斯特（Manchester）和爱尔兰都柏林（Dublin）替盖伊守夜祈祷。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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