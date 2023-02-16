载化学物列车出轨毒烟飘散 俄亥俄州吁居民喝瓶装水

（法新社华盛顿15日电） 美国俄亥俄州月初有一列载运有毒化学物质的货运火车出轨起火，在当局调查这起意外可能造成的环境危害时，俄亥俄州州长今天敦促事发地点附近的居民，为了谨慎起见应该饮用瓶装水。

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这列货运列车在俄亥俄州脱轨时引发大火，导致有毒烟雾四处飘散，包括氯乙烯（Vinyl chloride），这是美国国家癌症研究所（US National Cancer Institute）列为致癌的无色气体。

今天稍早，俄亥俄州州长狄怀恩（Mike DeWine）跟有线电视新闻网（CNN）说，列车出轨地点东巴勒斯坦镇（East Palestine）的空气品质「安全」，但为了谨慎起见，居民仍不应饮用自来水。

他跟CNN说：「我们昨晚收到东巴勒斯坦镇水质与采验的第一口水井的检验结果，水质没有问题。」但他还是敦促民众「饮用瓶装水，不要冒险」。

他今晚在推特（Twitter）发文说，新的检验结果显示，东巴勒斯坦镇的市政用水系统「没有验出污染物，收到这些检验结果后，俄亥俄州环保署有信心地认为，市政自来水能安全饮用」。

这列有150节车厢的诺福克南方铁路公司（Norfolk Southern Railway）列车，2月3日载着货物从伊利诺州麦迪逊（Madison）驶往宾夕法尼亚州康威（Conway）途中出轨，出事地点在俄亥俄州与宾州的边界上。

美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）昨天在声明中说，这起意外导致38节车厢脱轨，「之后引发熊熊大火，烧毁另12节车厢」。

运安会表示，脱轨的车厢中，有11节载运危险物质，包括氯乙烯、丙烯酸丁酯（butyl acrylate）等化学物质。

有关当局评估列车脱轨事件的危险性时，有数以千计的居民疏散。

狄怀恩的办公室说，为了避免爆炸，铁路公司透过受控方式释放化学物质，将有毒且可能致命的烟雾释放到空气中。

© 2023 AFP