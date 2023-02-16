马克宏会见王毅 法中同意对乌克兰和平做出贡献

（法新社巴黎15日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天与中国中央外事工作委员会办公室主任王毅会谈，法国总统府在谈话后指出，两国同意对乌克兰「迈向和平」做出贡献。

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法新社报导，马克宏一直未隐藏他的期望，即希望北京施压俄罗斯重返谈判桌。俄罗斯近1年前挥军入侵乌克兰，作为莫斯科重要盟友的中国迄今都未对此提出谴责。

根据法国总统府，马克宏和王毅今天在巴黎讨论乌克兰战争，以及这场战争「对最脆弱国家的影响，尤其在粮食安全和财政能力方面」。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）指出，马克宏和王毅「表达了依据国际法为和平做出贡献的相同目标」，但未具体说明两国贡献可能为何。

造访法国后，王毅将前往参与预定17至19日举行的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference），他也将前往莫斯科访问。

马克宏也谈到在面对气候危机等「全球挑战」情况下与中国的合作。

王毅今天也会见了法国外交部长柯隆纳（Catherine Colonna），明天将与马克宏外交顾问伯纳（Emmanuel Bonne）就战略议题会谈。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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