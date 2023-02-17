加拿大将派军舰赴海地外海 助警方监控帮派活动

（法新社渥太华16日电） 加拿大总理杜鲁道 （Justin Trudeau）今天宣布，将在未来几周内派遣两艘军舰到海地外海，以支援当地警方监控黑帮活动。

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法新社报导，加勒比地区领导人在巴哈马首都拿索（Nassau）举行高峰会，杜鲁道在会中表示，这两艘船舰「未来几周将在海地外海巡航，进行监控与搜集情报工作」。

杜鲁道在随后的记者会中表示，这些巡防舰将「协助海地国家警察监控帮派活动」。

杜鲁道并说，单是巡航舰出现在太子港湾（Port-au-Prince Bay），就可能阻止黑帮利用这水道从事犯罪活动。

海地是西半球最贫穷的国家，多年来一直深陷人道主义、经济和政治危机的恶性循环，残暴的黑帮暴力又加剧此一危机。

联合国人权事务高级专员（High Commissioner for Human Rights）图克（Volker Turk）10日呼吁在海地部署一支国际部队，以协助海地结束这场「活生生的噩梦」。

杜鲁道在与海地总理亨利（Ariel Henry）会晤后表示加拿大「对海地持续动荡不安深表关切」。（译者：纪锦玲）

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