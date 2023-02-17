南非联合俄中展开军事演习 海内外皆批评

（法新社约翰尼斯堡17日电） 南非当局预计今天偕同俄罗斯和中国，在南非东部沿海展开为期10天的联合军事演习，但此举招致国内外的批评声浪。

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联合军演展开时间就在俄罗斯入侵乌克兰一周年的前几天，因此遭到各界猛烈抨击，认为这等同于支持克里姆林宫侵略乌克兰。

本周稍早，俄罗斯军方一艘巡防舰停靠在南非开普敦（Cape Town）的港口，一名俄国外交官宣称巡防舰是在前往南非德班（Durban）的途中「补给燃料」。

演习代号为「莫西」（Mosi），在南非当地的茨瓦纳语（Tswana）为「烟雾」之意。这场演习将为期10天，预定从2月17日到27日，在德班和理查兹湾（Richards Bay）之间的外海举行。

南非军方上个月指出，会派出超过350名军事人员参加演习，目的是跟俄国和中国分享作战技能与知识。

莫斯科当局出兵侵略乌克兰，引发西方国家全面制裁，但南非拒绝加入谴责俄罗斯的行列，声称希望维持中立，且更愿意透过对话结束战争。

但南非仍因为举行联合军演而受到国内外的抨击。南非主要反对党民主联盟（Democratic Alliance）一向严厉批评这些演习，宣称军演「使南非成为那些战争罪行的帮凶」。

民主联盟国会议员马瑞斯（Kobus Marais）告诉法新社：「我们被卷入俄罗斯的宣传秀里面。」

美国白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）上个月也表示：「美国关切任何国家…跟俄罗斯一同演习，俄国对乌克兰发动残酷的战争。」

© 2023 AFP