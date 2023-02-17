川普涉干预2020大选案 乔治亚州大陪审团认有伪证

（法新社华盛顿16日电） 美国乔治亚州大陪审团调查前总统川普是否可能干预2020年总统大选。大陪审团在今天公布的调查报告里表示，证人有可能在宣誓后作了伪证。

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代表民主党参加2020年总统大选的拜登，当时在乔治亚州以不到1万2000张选票的差距击败争取连任的川普。法新社报导，检方花了2年时间调查川普和其盟友是否为了推翻败选结果而犯罪。

大陪审团在准备了7个月的报告中说：「大陪审团多数人都认为，可能有一人或更多证人当着大陪审团的面作了伪证。」

「大陪审团建议地区检察官对这类罪证确凿的犯罪提出适当起诉。」

由23名陪审员组成的大陪审团不具备提出起诉的权限。大陪审团听取了75名证人的说词，包括川普的第4名幕僚长梅多斯（Mark Meadows）、川普的前律师朱利安尼（Rudy Giuliani），以及共和党籍南卡罗来纳州联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）。

乔治亚州富尔顿郡（Fulton County）高等法院法官麦克伯尼（Robert McBurney）13日下令将这份报告的引言、结论及可能涉及伪证的部分公诸于世。

© 2023 AFP