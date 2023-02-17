布鲁斯威利确诊额颞叶失智症 家属叹无法治愈

（法新社洛杉矶16日电） 好莱坞动作巨星布鲁斯威利（Bruce Willis）的家属今天表示，布鲁斯威利斯因认知困难恶化息影不到1年后，被诊断出罹患无法治愈的「额颞叶失智症」。

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法新社报导，67岁的布鲁斯威利因饰演「终极警探」（Die Hard）系列电影中的硬汉角色当红，去年3月离开好莱坞后已逐渐淡出镁光灯焦点。

家属声明指出：「自从我们去年春天宣布布鲁斯威利诊断出罹患失语症后，他的状况已有改善，我们现在有了更具体的诊断，是额颞叶失智症（frontotemporal dementia，FTD）。」

额颞叶失智症是失调疾病的概括性名词，影响患者大脑主管性格、行为和语言的区域。

家属声明指出：「不幸的是，沟通方面的挑战仅是布鲁斯威利面临的症状之一。虽然很痛苦，但终于有了明确诊断，也算是一种解脱。」

「这种疾病当今没有治疗方法，我们希望未来数年情况能有所转变。」

医生表示，额颞叶失智症患者的大脑额叶和颞叶会萎缩。

额颞叶失智症致病原因不明，不过它会导致患者性格转变或行为改变，可能会让人做出不当社会行为、冲动或明显对周围的人漠不关心，其他患者则会失去语言能力。

梅约医院（Mayo Clinic）指出，额颞叶失智症好发于40岁至65岁间，所有失智症中，有高达1/5是额颞叶失智症造成。

这份家属声明由布鲁斯威利现任妻子艾玛（Emma Heming Willis）、前妻黛咪摩儿（Demi Moore）以及5个女儿露玛（Rumer）、斯考特（Scout）、塔卢拉（Tallulah）、媚布儿（Mabel）和艾芙琳（Evelyn）签署。

布鲁斯威利因在「终极警探」中饰演约翰麦克连（John McClane）硬汉角色大受欢迎，成了影坛A咖，创造数十亿美元票房收入。

布鲁斯威利另一部卖座电影是「灵异第六感」（The Sixth Sense），片中他饰演一名亡者，能被一名有阴阳眼的男童看见。

电视影集「绝命毒师」（Breaking Bad）男星亚伦保罗（Aaron Paul）在布鲁斯威利女儿露玛的Instagram帐号上发文写道：「非常爱你，我的好友。我要抱抱你和你美丽的家人。你的老爹真是位传奇人物。」

电影「野蛮游戏」（Jumanji）和「汽车总动员」（Cars）女星邦妮杭特（Bonnie Hunt）也在黛咪摩儿的Instagram页面发文：「亲爱的黛咪，献上满满的爱给你、布鲁斯和你们所有人。」

布鲁斯威利在他演艺生涯中曾获得一次金球奖（Golden Globe）和两次艾美奖（Emmy Awards）殊荣。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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