拜登完成年度体检 医生：健康状况足堪重任

（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登完成年度体检后，医师今天说，拜登的状况「足堪重任」。一般预料，拜登将宣布于2024年竞选连任，届时他将是82岁高龄。

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法新社报导，这份备受瞩目的报告提到，经过全面检查后，发现了一些相对较小的状况，但并没有严重的身体和神经问题。

拜登的医生欧康纳（Kevin O'Connor）在白宫公布的信函中说：「拜登总统仍是健康、充满活力的80岁男性，可成功履行总统的种种职责，包括行政首长、国家元首和最高统帅职务。」

拜登是美国历来最高龄总统。他去年开始在华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）开始一系列体检，今天上午完成所有检查。这所医学中心位于华盛顿特区郊外，配有总统专用设施。

民主党籍的拜登尚未正式宣布竞选连任，但随着竞选活动热络起来，一般预料他很快会宣布参选。共和党籍前总统川普已宣布再度角逐大位，他在2020年大选争取连任时输给了拜登。

拜登上任两年来，带领美国度过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，结束美国在阿富汗的战争，号召西方国家反对俄罗斯侵略乌克兰，很可能要再延续他的政治生涯。

不过，拜登年事已高，加上共和党人不断暗示拜登出现认知能力问题，这些都可能成为选战中的主要话题。

欧康纳在信中提到拜登从健康生活习惯中获益，「总统不碰菸酒，持续每周至少锻炼5天」。拜登身高183公分，体重近80.7公斤。

报告指出，拜登2022年感染COVID-19，然后一度由阴转阳，但由于有接种疫苗、也打了追加剂，因此症状轻微，并未出现任何可能是「COVID-19长期症状」的问题。

欧康纳说，上一次在2021年11月年度体检中提到的两个问题，大致仍无变化；一个问题是胃食道逆流导致他经常咳嗽；二是脊柱「磨损」导致走路动作僵硬。

欧康纳表示：「总统的步态仍然僵硬，但去年以来并没有恶化。」

欧康纳还说：「经过一项非常详细的神经系统检查，结果再次令人安心，并未发现任何与小脑或其他中枢神经系统疾病相符的症状，例如中风、多发性硬化症、帕金森氏症或上升性侧索硬化症。」

提到拜登「年轻时经常待在阳光下」，欧康纳写道，拜登定期接受治疗，以去除局部非黑色素瘤皮肤癌。

欧康纳又说：「总统胸部的一个小病灶今天已被切除，并依惯例送去做活体组织检查。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP