美国联邦参议员费特曼曾中风 又因忧郁症住院

（法新社华盛顿16日电） 美国联邦参议员费特曼的幕僚今天表示，费特曼近日接受了临床忧郁症的住院治疗。去年11月美国举行竞争激烈的期中选举，但赢下关键宾州的费特曼在选前一度中风。

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宾夕法尼亚州参议员费特曼（John Fetterman）因为高大身形、非典型穿着风格以及随和近人的魅力而成为媒体宠儿。他上周曾因头晕住进医院，最近才刚返回工作岗位。

费特曼的办公室指出，医师们确定，54岁的民主党人费特曼当时并非再次中风。

他的幕僚长詹特森（Adam Jentleson）透过声明说：「虽然费特曼一生中时断时续地出现忧郁，但情况在最近几周才变得严重。」

费特曼接受国会医护人员的建议，昨天前往位于国会大厦北方45分钟车程的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受检查。

詹特森还说：「检查完费特曼后，华特里德的医生告诉我们，费特曼正获得他所需的医疗照护，很快就会恢复。」

费特曼赢下关键摇摆州宾州，被民主党认为是去年11月期中选举的最大胜利之一，也让民主党阵营以51席胜过共和党的49席，继续在联邦参议院掌握一度看似不可能获得的多数席次。

身高约203公分的费特曼，在选战期间常以他招牌的帽T、短裤装扮亮相，他在去年期中选举击败前总统川普（Donald Trump）支持的知名外科医师奥兹（Mehmet Oz）。

费特曼在选举前的5个月一度中风，让他公开露面的机会有限，他还透露自己「差点死了」。

费特曼的太太吉赛儿．费特曼（Gisele Fetterman）推文表示：「他寻求协助并取得自己需要的照护，我为他感到骄傲。」

© 2023 AFP