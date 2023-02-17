英驻德大使馆警卫替俄国当间谍 遭判刑13年

（法新社伦敦17日电） 一名英国驻德国柏林大使馆的前警卫因涉嫌替俄罗斯刺探情报，遭到英国检方起诉，他承认有罪，英国法院今天判处他有期徒刑13年2个月。

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现年58岁的英国男子史密斯（David Ballantyne Smith）涉嫌将敏感资料递交给俄罗斯驻德国大使馆，其后在英方卧底行动中被逮。他向法官承认犯行。

史密斯案件的量刑听审于格林威治时间上午10时（台北时间17日下午6时）在伦敦市中心的老贝里（Old Bailey）法庭召开。

法官沃尔（Mark Wall）告诉史密斯，「你收了俄国人的钱，背叛了国家」，并称他的动机是出于「损害英国的利益」，随后宣布史密斯的刑期为13年2个月。

史密斯宣称，他只有2次将资讯传交给莫斯科，目的为了让英国「难堪」，但法官未予采信。

史密斯的家乡在苏格兰西部城市白斯里（Paisley），他是一名退伍军人，曾在英国驻柏林大使馆工作5年。他的妻子是乌克兰人，但妻子已于2018年搬回乌克兰居住。

根据检方说法，史密斯在2020年首度写信给俄罗斯大使馆，当中透露英国大使馆人员的详细资讯，并暗示希望进一步接触。

英国与德国当局发现他的行径后，便密谋策画，试图在他犯行时将他当场逮住。

他们通知史密斯，说会有一名叫德米崔（Dmitry）的俄罗斯男子前往英国大使馆交付敏感资料，让史密斯以为德米崔是帮英国从事间谍工作的俄国人，但该男实际上是一名英国探员。

史密斯随后拍下「德米崔」出现在英国大使馆内的监视器画面。

根据法院公布的英国大使馆警卫室监视器画面，可以看到史密斯站在监视面板前面，录下德米崔进入英国大使馆的画面，并自言自语说，「如果他在（俄国）大使馆工作，他们会认识他」，显示史密斯要把影片交给俄国大使馆追查。

之后，另一名英国探员假扮名叫伊莉娜（Irina）的俄罗斯军事情报局（GRU）间谍与史密斯接触。在探员密录的影片中，史密斯告诉对方：「我不信任我服务的混蛋。」「我不想待在德国。我被困在纳粹混蛋的国度。」

史密斯不久后于2021年8月在他的公寓被捕，其后引渡回英国。

英国法院上周开庭时，史密斯表示他只想制造「麻烦与难堪」。但检方指出，史密斯还拍了英国大使馆建物内一些敏感区域的数段影片，他钜细靡遗拍摄办公室的细节，标示出确切位置。

史密斯否认收钱。但检方表示，他似乎从2020年起就有额外收入，且在他家中发现约800欧元（约新台币2万6000元）现金，他无法交代来源。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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