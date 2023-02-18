事隔土耳其强震近12天 搜救人员再寻获1名生还者

（法新社安塔基亚17日电） 土、叙强震发生近12天，土耳其搜救人员今天从瓦砾堆中救出一名45岁男子。

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土耳其南部与叙利亚接壤地区6日接连发生规模7.8、7.5的强震，迄今逾4万5000人罹难。

尽管瓦砾堆中的灾民在寒冷的天气中受困已久，但过去一周以来，搜救队仍未放弃希望，持续搜寻生还者，只不过这几天寻获的生还者已少之又少。

搜救人员今天在首波强震发生后的278小时，救出一名男子亚西诺格鲁（Hakan Yasinoglu）。

透过社群媒体上的照片，可以看到男子躺在担架上，由搜救人员小心翼翼地抬着，并越过倒塌的建筑物瓦砾堆。

男子被固定在担架上以防摔落，身上盖着一件金色的保暖毯，送入一旁等待的救护车并迅速驶离。

照片中看不见男子的脸，但相较搜救团队在其他后期搜救行动中欣喜鼓舞或鼓掌的样子，现场气氛显得相当凝重。

昨天深夜到今天清晨另有3人获救，包括一名14岁男孩，部分地点的搜救行动仍然全天候进行。 土耳其副总统欧克台（Fuat Oktay）今天表示，该地区只剩不到200处地点持续进行搜救工作。

© 2023 AFP