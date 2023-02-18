五角大厦：首批乌军完成美国扩大训练

（法新社华盛顿17日电） 美国五角大厦今天表示，首批乌克兰军人约635人于驻德美军基地完成为期5周训练，包括基本战时训练以及M2布莱德雷步兵战车联合兵种操演，可为乌军即将发动的反攻提供助益。

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五角大厦发言人空军准将赖德（Patrick Ryder）今天发表声明指出：「本周，首批乌军营级单位在德国格拉芬韦赫（Grafenwoehr）营区完成M2布莱德雷步兵战车（Bradley Fighting Vehicle）的联合兵种训练。」

美国去年底同意援助乌克兰100多辆布莱德雷步兵战车，不但配备25毫米机炮，还能发射反战车飞弹。乌克兰预计在未来几个月内对俄罗斯军队发起反攻。

赖德说：「约635名乌军已完成约5周的训练，受训内容包括枪法、医疗训练等基本军人任务，从班、排、连到营都进行实战演练。」

他并补充，一个机械营和一个野战炮兵营已于2周前展开受训，另外2个营将于下周开始受训。

美国原本就有在训练乌军使用各种美方允诺军援基辅当局的武器系统，去年底宣布扩大训练计画，代表美国将重拾2022年2月俄罗斯挥军入侵前，在乌克兰境内进行的训练模式。

© 2023 AFP