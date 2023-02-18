北约秘书长：俄侵乌教训 勿过度依赖中国

（法新社慕尼黑18日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天呼吁，应加强支援乌克兰来对抗俄罗斯侵略，以免蒲亭胜利带来巨大风险。他并提醒勿重蹈欧洲覆辙，而过度依赖中国等威权国家。

广告 继续浏览后续

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在德国慕尼黑举行的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）发言时表示，唯有增强对乌克兰的军事支持，才能反制莫斯科。

他说：「我们必须提供乌克兰所需，让他们能够赢得胜利，并以欧洲主权独立国家之姿强盛。」

史托腾柏格表示：「一切风险当中，最危险的是（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）赢了。如果蒲亭在乌克兰战胜，这对他及其他威权领袖所释出的讯息，将会是他们可以靠武力为所欲为。」

他还提醒，俄罗斯对乌克兰的侵略行动，已暴露出欧洲过度依赖威权政权所带来的危险，应该从中记取教训。「我们不应该对中国和其他威权政权犯下相同错误。」

俄乌战争爆发，引发西方国家担忧，中国可能尝试对台湾采取类似行动。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天也在慕尼黑安全会议上呼吁，应强化对乌克兰的弹药供应这类军事支持。

她说：「我们必须加倍努力，我们必须持续提供真正的庞大支援，这是必要的，如此蒲亭的帝国主义计画才会彻底失败。」

© 2023 AFP