叙利亚中部疑伊斯兰国发动攻击 死亡增至68人

（法新社贝鲁特18日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，伊斯兰国（IS）昨天疑似在叙利亚中部发动攻击，累计死亡人数攀升至68人。这是一年多来叙利亚境内最致命攻击行动。伊斯兰国尚未承认犯案。

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叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）负责人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「总计有61位平民与7名士兵死于这场攻击。」这个组织总部在英国，但在叙利亚境内有广阔的消息来源网络。

叙利亚官媒昨天报导，这场发生在叙利亚中部城镇苏赫奈（Al-Sokhna）西南部的攻击行动，酿成53人死亡。苏赫奈位于叙利亚城市荷姆斯（Homs）东方的沙漠地带。

根据叙利亚人权了望台组织的说法，伊斯兰国的圣战分子昨天骑乘摩托车对一群采集松露的民众开火，刻意选在沙漠松露采收季，在叙利亚偏远地点发动攻击。当地每年松露采收季是从2月到4月。

伊斯兰国尚未在他们所常用的频道声称犯案。

这是伊斯兰国自去年1月以来造成最多死亡人数的攻击行动。当时他们在库德族掌控的叙利亚东北部城市哈塞克（Hasakeh）闯入一所监狱，目的为了解救自家成员；但市区内因此爆发战斗，造成105人死亡，当中大多数是平民，圣战分子则有268人丧命。

© 2023 AFP