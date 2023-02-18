总理：芬兰仍希望与瑞典同时加入北约

（法新社慕尼黑18日电） 芬兰总理马林今天表示，芬兰仍然想要与邻国瑞典同时加入北大西洋公约组织（NATO）。瑞典入会案目前遭到北约成员国土耳其的反对。

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马林（Sanna Marin）在德国慕尼黑举行的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）致词时表示：「我们已向土耳其释出一个非常清楚的讯号与非常清楚的讯息，同时也告诉匈牙利，...那就是我们想要一同加入北约，这也符合大家的利益。」

马林说：「我们想要与瑞典同时携手加入（北约）。不仅因为我们是好邻居与好伙伴，这也关乎非常具体的层面，也就是北约的安全规划。」

俄罗斯侵略乌克兰后，与俄国接壤的北欧国家芬兰与邻国瑞典放弃数十年来抱持的军事中立立场，双双申请加入以美国为首的北约。

但北约现有30个成员国当中，仅剩土耳其和匈牙利依旧未由国会投票通过芬兰与瑞典的入会案。而申请加入北约必须获得所有成员国同意。

土耳其已经表示愿意接受芬兰入会申请，但瑞典则否。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）主要不满瑞典拒绝引渡数十名安卡拉认为与非法库德族团体及2016年政变有关的嫌疑分子。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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