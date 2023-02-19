不明高空物体残骸搜寻工作 加拿大喊停

（法新社蒙特娄18日电） 加拿大警方已结束搜寻任务，不再寻找11日在育空地区（Yukon territory）上空所射下的不明物体残骸。

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加拿大皇家骑警（RCMP）发布声明说：「考量到在下雪的情况下，找到这个物体残骸的可能性跟着降低，且目前对这项物体的看法，与合理发动特别搜索行动的前提无关，加拿大皇家骑警因此正逐步终止搜索。」

加拿大皇家骑警表示，尽管动员加拿大武装部队成员、当地居民和原住民社区进行搜索，仍未在「最有可能的区域」发现残骸。

加拿大皇家骑警昨天深夜发布这项消息；同一天稍早，美国同样宣布，南卡罗来纳州外海的中国侦察气球搜寻工作结束，且阿拉斯加州附近和密西根州休伦湖（Lake Huron）另外两个不明物体的残骸搜寻行动同样告终。

11日在加拿大育空地区上空的不明飞行物体，因被认定恐对民航交通构成威胁，而在美国和加拿大领导人联合授权下被一架美国战斗机给击落。

育空地区上空出现不明物体之前和之后，美国也动手击落其它不明高空物体，一次是10日在阿拉斯加州北部，另一次则是2天后在美加边境的休伦湖上空。

美国国防部昨天表示，在美国南卡外海上空击落的侦察气球大部分残骸均已被打捞上岸，但另外3个飞行物体因气候条件过于恶劣、地理位置过于偏远，导致这3个体积小得多的物体残骸更难以寻获。

© 2023 AFP