以色列飞弹攻击叙利亚酿15死

（法新社贝鲁特19日电） 战争监察员今天表示，以色列的飞弹攻击导致叙利亚首都大马士革15人死亡，并摧毁了一栋建筑物。

广告 继续浏览后续

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，攻击发生在一个伊朗文化中心附近，造成包括平民在内共15人死亡。

2011年叙利亚战争爆发以来，以色列对其邻国进行了数百次空袭，主要针对叙利亚军队、伊朗军队和黎巴嫩真主党（Hezbollah）等叙利亚政权的阵地。

以色列军方很少就其对叙利亚的攻击发表评论，但常常宣称，不会让伊朗把其影响扩大到以色列边境。

叙利亚人权了望台组织负责人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「周日的攻击是以色列对叙利亚首都发动的最致命攻击。」

攻击发生在叙利亚首都戒备森严的大马士革高级住宅区喀法苏沙（Kfar Sousa）地区，那里是高级安全官员、安全部门和情报总部的所在地。

叙利亚国防部在声明中说：「凌晨0时22分（格林威治时间22时22分），以色列敌军从被占领的戈兰高地（Golan Heights）方向对大马士革及其附近几个地区发动空袭，包括住宅区。」

国防部则说，这次攻击造成5人死亡，其中包括一名士兵，另有15名平民受伤，其中一些人性命垂危。

官方媒体发布的画面显示，一栋10层高的建筑物在攻击期间严重受损，较低楼层遭到摧毁。

以色列鲜少攻击大马士革的住宅区。

一个多月前，以色列发射飞弹攻击大马士革国际机场（Damascus International Airport），造成4人死亡，其中包括两名士兵。

© 2023 AFP