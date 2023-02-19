俄乌战争将满周年 乌克兰侦察队风雪无阻防俄军

（法新社巴赫姆特18日电） 俄罗斯侵略乌克兰的战争即将满一周年，目前乌国东部战况激烈，当地的乌克兰军人在寒天冻地中侦察俄军动态，他们说同仇敌忾的爱国心支撑起了乌克兰守军的抗敌意志。

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乌克兰东部前线附近一座城镇的荒凉边缘地区，一名乌克兰军人采取跪射姿势，戴着手套的手指扣在步枪扳机上。

这名士兵的指挥官代号为「病毒」（Virus），「病毒」正在查看着一条白雪覆盖的住宅区街道，并说「俄罗斯人想要控制这条道路」。

俄罗斯于去年2月24日全面入侵乌克兰后，迄今已经接近一周年，许多人预期乌克兰战事会愈趋激烈。

但对于部署在乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk）的指挥官「病毒」和他麾下的「巫师」（Witcher）部队来说，过去12个月，俄军的攻击从未停止过。

这名指挥官提到，在战争前线各处，尤其是在巴赫姆特市（Bakhmut），俄罗斯部队不断压迫乌克兰守军。

他坚称，乌克兰目前守住防线，如果战况升级，他们已经做好准备。

「我可以告诉你，对于我们部队来说，情势没有改变过。」他说完后就出发前去侦察敌军动态，期盼能运用暴风雪天气的灰沉天色和积雪来做掩护。

他告诉法新社：「有些人可以谈论新的攻势，但俄罗斯人每天都在进攻。」

「巫师」部队的士兵靠着干面条、饼干、糖果和甜茶补充能量，他们把一间废弃小屋当作基地。

战争已将近一年，而且还看不到结束的迹象，指挥官「病毒」和他的部下们说道，同仇敌忾的爱国心支撑起了乌克兰守军的抗敌意志。

其中一名代号为「蜘蛛」（Spider）的无线电操作人员表示，他将竭尽所能把俄罗斯赶出乌克兰以获取和平。

他说：「如果要我用机枪射击，我乐于担下。如果要我操作反战车武器系统，我也欣然接纳。」

© 2023 AFP