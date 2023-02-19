俄国棋王卡斯帕洛夫：乌克兰胜利是俄罗斯民主转型的先决条件

（法新社慕尼黑18日电） 俄罗斯前世界西洋棋冠军，同时也是知名的俄罗斯反对人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）今天表示，乌克兰击败莫斯科是俄罗斯民主转型的「先决条件」。

广告 继续浏览后续

卡斯帕洛夫在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）一个讨论俄罗斯「民主未来」的小组会议中表示，乌克兰希望自（俄罗斯总统）蒲亭的法西斯主义中解放出来。其它知名的俄罗斯异议人士也出席了这场讨论会。

「俄罗斯人民生活在泡沫中，除非帝国的概念因为俄罗斯在军事上的失败而崩溃，不然无法打破这个泡沫。」

约十年前离开俄罗斯的卡斯帕洛夫说，「当他们意识到自己正在输掉战争时，战争就会输掉」－胜负不是以领土得失来判断。

卡斯帕洛夫希望西方继续支持乌克兰，他认为对乌克兰来说，任何支持都不嫌多。

参与小组讨论的人士，还包括俄罗斯前大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），人权支持者涅姆佐娃（Zhanna Nemtsova），她是遭暗杀身亡的反对人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的女儿，另外还有曾获诺贝尔和平奖的俄罗斯人权组织「纪念」（Memorial）创办人谢尔巴科瓦（Irina Scherbakova）。

霍多科夫斯基于2003年至2013年间入狱前曾是俄罗斯富豪，他表示当对立情势减缓，担心基辅盟友们的努力会松懈。

谢尔巴科瓦的非政府组织在2021年底遭俄罗斯政府关闭，她表示，她也同意乌克兰的胜利不可或缺。她说，「这是一个悲惨的时刻，听到乌克兰人的声音是痛苦的，因为他们正用鲜血付出代价…但在俄罗斯要走上街头，必须十分勇敢。」俄罗斯正在进行全面操纵，正全面改写历史，因为俄罗斯人「觉得没必要面对过去的罪行」。

涅姆佐娃补充说，「苏联解体后的错误之一，就是没有致力向人民解释何谓民主。」

她同时指出，对于未来可能民主的俄罗斯，我们必须与俄罗斯社会对话─大多数人民并不持任何立场，他们对乌克兰不感兴趣，同时认为他们无法产生任何影响，所以他们放弃了。「我们最大的使命是帮助他们反省在乌克兰犯下的罪行。」

© 2023 AFP