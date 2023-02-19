土耳其强震 南部小村裂成两半

（法新社土耳其狄米尔柯普鲁19日电） 在土耳其南部有1000名居民的狄米尔柯普鲁村，曾经居高俯瞰道路的小小灰色房舍，看似未受到6日强烈地震的影响，但实际上已整整下陷了一个楼层。

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建筑物四周都是残瓦碎片漂在一滩泥水中；此外道路残破、屋舍倾斜。

2月6日规模7.8的强震和后来的余震，蹂躏土耳其和叙利亚的大片地区，累计4万6000多人丧生，也将南部小村狄米尔柯普鲁（Demirkopru）一分为二。

42岁农民，也是这间灰色屋舍的主人卡拉塔斯（Mahir Karatas）说：「房子往下沉了4公尺…地面上下起伏震动着。」

卡拉塔斯家附近的6座建筑物，似乎也受到神的愤怒惩罚。一头黑白乳牛尸体陷在破损农棚里的干泥巴中。

尽管损失惨重，所幸狄米尔柯普鲁村没人因此丧生，不过还是有人受伤。

哈泰省（Hatay）的救援工作，目前主要集中在距离狄米尔柯普鲁村20公里处遭地震撕裂的古城安塔基亚（Antakya）。

居民说，在地震时，水从地下涌出，然后就在哪儿滞留，无法流泄出去。

38岁屋顶工人雅尔（Murat Yar）说：「这里，已像是座孤岛。」

他又说：「感觉大地隆起、下降、又上升、又下沉，然后滑落30公尺。我们看到水和沙子涌出地面。」雅尔用双手模仿地震波动作。

雅尔表示：「当时我告诉自己，我们死了，我们完蛋了。」

戴着头巾的58岁妇女沙罕（Hatice Sahan）说出2月6日大家的感受：「我们真的很害怕。」

© 2023 AFP