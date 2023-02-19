森巴狂欢回来了！里约嘉年华游行全面回归

（法新社里约热内卢19日电） 灯光、亮片、森巴舞，巴西里约热内卢知名的嘉年华游行今天将热闹登场，把Covid-19疫情以来首次全面举办的嘉年华会带向最高潮。

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17日正式揭幕的这场全球最大嘉年华，将在今天和明天的通宵游行中嗨到最高点。全市12所顶尖森巴舞学校将各自呈现让人目不暇给的花车、震耳欲聋的音乐和成千上万的歌手、鼓手、舞者，抢夺冠军头衔。

里约热内卢市长派斯（Eduardo Paes）17日宣布派对开始时，象徵性地把市钥交给莫莫王（King Momo）。这位和蔼可亲的「君王」将在为期4天的活动中，「统治」里约热内卢。

自称热爱嘉年华的派斯说：「我非常高兴，有幸将这座城市的钥匙交给莫莫国王，赞颂生命，赞颂民主。」

嘉年华两次因疫情中断、去年10月总统大选又引发社会对立后，里约准备好大肆狂欢。

2021年嘉年华因疫情取消，去年虽恢复举行，但规模缩小，禁止举办街头派对，游行也延后两个月举行。

现在，盛大的嘉年华终于宣告全面回归。

堪称里约贫民窟骄傲的森巴舞学校花费数月缝制服装，精心制作可谓游行灵魂的花车。

今年的游行没有那么政治化。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政期间，游行往往带有政治色彩，毫不掩饰地就种族主义、宗教不容忍、环境破坏和对疫情因应失当等问题批评极右翼政府。

今年的游行较没那么政治化，许多学校回归根源，选择与森巴流派创始人、森巴发源地非洲裔巴西文化等相关的主题。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2023 AFP