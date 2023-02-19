美军将领示警：中国为太空最大威胁

（法新社慕尼黑19日电） 美国太空军作战部长萨兹曼指出，由于军备竞赛加剧，太空在短短几年内出现了「根本性变化」，他还说中国是「最具挑战性的威胁」，俄罗斯也同样如此。

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萨兹曼（Bradley Chance Saltzman）将军向法新社等媒体表示：「我们看到我们的战略竞争对手正生产各式各样的武器。」

他昨天晚间在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）场边发表谈话：「最具挑战性的威胁是中国，还有俄罗斯。」他并列举出反卫星飞弹、陆基导能和轨道拦截能力等技术。

他说：「我们必须考虑一个事实，即是太空作为一个竞争领域已经出现根本性的变化。我们在太空中运作的性质必须转变，这主要是因为（中国）和俄罗斯已经测试武器，且在某些情况下已投入运作。」

萨兹曼还说：「对手正利用太空…使他们的武器锁定瞄准并扩大射程。那确实是这个领域中发生的变化。」

另外，俄罗斯侵略乌克兰的战争提醒大家，太空在现今及未来冲突中的根本重要性。

萨兹曼指出：「太空对现代战争很重要，你可以在不进入太空的情况下，透过网路或其他媒介载体攻击太空。我们必须确保我们正捍卫所有这些能力。」

© 2023 AFP