美国接连3起有惊无险飞安事故 航管机关受质疑

（法新社纽约18日电） 最近美国机场发生了3起有惊无险事故，美国航空安全主管单位正面临新的一波质疑，也让航空业者在因应旅行需求增长之际，受到进一步挑战。

广告 继续浏览后续

美国联邦航空总署（FAA）今年1月因为安全警报系统出现问题，下令全国各地暂停航班飞行，因此面临外界质疑；这是2001年911恐怖攻击事件以来，联邦航空总署首度下令全国航班停飞。

本周稍早联邦参议院一场听证会中，议员在联邦航空总署代理署长诺伦（Billy Nolen）面前播放一段影片，内容模拟2月4日在德州奥斯汀-柏格斯托国际机场（Austin-Bergstrom International Airport）发生的事故。

当时一架联邦快递（FedEx）货机几乎与一架即将起飞的西南航空公司（Southwest Airlines）客机相撞。

诺伦表示，这起事件仍在调查中，「我们会按照事实情况去处理」。

最近几周，至少还有另外两起事故发生，引起全美关注。

根据美国国家运输安全委员会（NTSB）的初步报告，1月13日美国航空公司（American Airlines）一架客机从纽约甘乃迪国际机场（JFK International Airport ）起飞，预定前往英国伦敦。

但这架班机在途中未获得空中交通管制许可就越过跑道，与另一架准备起飞前往多明尼加的达美航空公司（Delta Air Lines）班机相距不到427公尺。

国家运输安全委员会14日宣布要调查的第3起事件，即去年12月18日联合航空公司（United Airlines ）一架航班，从夏威夷起飞不久后一度失去飞航高度，之后才有惊无险恢复到安全高度。

此事件发生数周后，媒体报导指出，这架飞机差点坠入太平洋，机身一度距离海面还不到800英尺。

这3起事件所幸无人受伤，但已有数名国会议员最近在国会听证会上指出问题，联邦众议院交通委员会主席葛瑞夫兹（Sam Graves）表示，甘乃迪国际机场几乎发生相撞事故，这显示美国航空安全「急需关注」。

联邦航空总署在1月11日下令全美各地班机暂停飞航后，本身也受到严格检视。当时宣布暂时停飞，主要是飞航公告（NOTAM）系统问题所引起。

诺伦15日告诉参议院交通委员会说，联邦航空总署已经在检讨改善，以防再次发生暂停飞航等情事，但若要有意义的系统升级，须到2025年才会准备就绪。

© 2023 AFP