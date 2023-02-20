俄乌冲突未歇 欧盟：须迅速解决乌弹药不足问题

（法新社华盛顿19日电） 随着俄乌冲突即将于本周届满周年，紧张局势正在加剧。欧盟对基辅弹药短缺的问题示警，说问题必须迅速解决；美国则指控中国考虑向俄罗斯提供武器用于乌克兰战争。

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欧洲联盟（EU）表示，必须在数周内解决乌克兰军队面临的弹药严重短缺问题。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在德国慕尼黑安全会议中说：「（让我们）加速向乌克兰提供军事援助，因为从现有弹药这方面来看，乌克兰正处于危急状态。」

他还说：「必须在几周之内迅速解决弹药短缺问题。」

另一方面，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS）说，中国现在正在「考虑向莫斯科提供致命支援」，范围「从弹药到武器本身的一切」。

他还说：「我们已向他们挑明，这么做会对我们的关系造成严重后果。」

布林肯并在美国广播公司（ABC）的节目中强调，早在去年3月，美国总统拜登（Joe Biden）就曾警告中国国家主席习近平切勿向俄罗斯运送武器。

熟知内情的政府消息人士说，自那时起，「中国一直很谨慎地避免越过那条线，包括延后出售可用于战场的致命武器系统」。

出席慕尼黑会议的美国共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）表示，中国若向俄罗斯提供武器，将是一个严重的错误。

他说，若那样做简直是「愚不可及。就像看完电影还买票搭上铁达尼号一样」。

葛兰姆同时表示，有强烈迹象显示，美国很快就会宣布乌克兰战斗机飞行员的训练计画，这代表西方逐步升高供应乌克兰武力的作为。

葛兰姆说，他认为美国应该就俄罗斯在乌克兰的行动，宣布俄国为「支持恐怖主义国家」（state sponsor of terrorism），这意味着中国或任何国家提供武器给俄国，都将受到制裁。

俄乌战争24日即将届满1年，拜登将于21日在波兰首都华沙（Warsaw）发表谈话，盛赞北大西洋公约组织（NATO）在帮助乌克兰人保卫国家上付出空前的努力。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）同一天也将在莫斯科发表演说。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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